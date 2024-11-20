Erzurum'da "Kırk Pencereli Mağaralar" ilgi çekiyor

Aşağı Çıkılgan köyündeki bu eşsiz mağaralarda kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi yapıların izlerine rastlanırken, mağaraların hangi döneme ait olduğu ve kimler tarafından kullanıldığının ortaya çıkarılması amacıyla Erzurum Valiliği koordinesinde kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Araştırma, Atatürk Üniversitesinin uzman ekipleri tarafından yürütülecek.

Mağaralar, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılında tescil edilmesinin ardından, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un turizm rotalarına da dahil edildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, bölgedeki saklı güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmasının önemine değindi.

"ÇOK ETKİLEYİCİ BİR BÖLGE"

Vali Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan köyündeki Kırk Pencereli Mağaraları ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burası yaklaşık 2 bin metre yükseklikte ve çok etkileyici bir bölge. Geçmişte bölgedeki terör olayları nedeniyle buralara ulaşmada zorluklar yaşanıyordu. Ancak artık devletimiz bu topraklarda güvenliği tam anlamıyla sağlamış durumda. Bu tür bölgeler, turizme kazandırılarak yerel halkın ekonomik olarak da fayda sağlayabileceği alanlara dönüşüyor."

"TURİZM AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Kırk Pencereli Mağaralar hakkında yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bölgenin tarihi mirasının gün yüzüne çıkarılmasının hem akademik hem de turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Rektör Hacımüftüoğlu şunları söyledi:

"Erzurum, doğal güzellikleri kadar tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkan bir şehir. Atatürk Üniversitesi olarak bu değerlerin korunması, belgelenmesi ve turizme kazandırılması için çeşitli projeler yürütüyoruz. Kırk Pencereli Mağaralar gibi alanlar, geçmişin izlerini günümüze taşıyan eşsiz yapılardır. Buradan elde edilecek bilgiler, hem bölgenin tarihine ışık tutacak hem de Erzurum'un turizm potansiyelini artıracaktır."

Karayazı ilçesindeki Aşağı Çıkılgan köyünde yer alan "Kırk Pencereli Mağaralar"ın etkileyici yapısıyla dikkat çektiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu: "Mağaraların kayalık bir yamaca oyulmuş olması, hem doğal oluşumların hem de insan eliyle şekillendirilen alanların bir arada bulunduğunu gösteriyor. Mağaraların içindeki kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi izler, buranın geçmişte yerleşim yeri ya da dini amaçlarla kullanılan bir alan olabileceğini düşündürüyor" diye konuştu.

"KÜLTÜREL BİR MİRAS"

Altın rengi tonlar, mağaraların bulunduğu coğrafyanın gün batımıyla birleştiğinde ortaya çıkan büyüleyici manzarasını gözler önüne serdiğini aktaran Hacımüftüoğlu: "Bu estetik özellikler, Kırk Pencereli Mağaraları yalnızca tarihi değil, aynı zamanda turistik bir değer haline getiriyor. Üniversitemizin yapacağı araştırmalar, bu mağaraların geçmişteki kültürel ve tarihi anlamını gün yüzüne çıkarırken, Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" unvanına da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bölgenin turizme kazandırılması, hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel ekonominin canlanmasına öncülük edecektir. Mağara, bölgenin sahip olduğu eşsiz güzelliklerin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunun önemli bir göstergesi. Bu kapsamda, üniversitemiz öncülüğünde gerçekleşecek çalışmaların tarihe ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.