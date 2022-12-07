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Kız öğrenci başka bir kızı öldüresiye dövdü

Erzurum’da 14 yaşlarındaki kız öğrenci, kendisi yaşlarında bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:16
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Erzurum'da kız öğrenci başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü

Kız öğrenci başka bir kızı öldüresiye dövdü
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Akran zorbalığı bitmek bilmiyor.

İHA’nın haberine göre, olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü.

Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi.

Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı.

O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

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