Erzurum’da korkunç kaza! 6 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum’da bir sürücü şehir merkezinde kullandığı kamyonetin frenin patlaması sonucu ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı. Yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen sürücü 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Erzurum şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Taner B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kapalı kasa kamyonet, Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağı'nda freninin tutmaması sonucu 4 araca çarptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Kâzımkarabekir Stadyumu'nun olduğu kavşakta yine ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Kamyonet, yaklaşık 200 metre sonra kaldırıma çarparak durabildi. Her iki kavşakta da adeta can pazarı yaşandı. Kaza güvenlik kameralarınca an ve an görüntülendi.

Erzurum’da korkunç kaza! 6 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var

Erzurum’da korkunç kaza! 6 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var

Erzurum’da korkunç kaza! 6 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var

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