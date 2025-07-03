Erzurum'da korkutan deprem! (3 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum'da korkutan deprem! (3 Temmuz 2025)

AFAD, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Kentte üst üste meydana gelen depremler endişe yarattı.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde saat 01.23’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum'un diğer ilçelerinden de hissedildi

Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana geldiği noktanın yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.

DÜN DE SALLANMIŞTI

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde dün saat 16:58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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