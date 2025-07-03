Erzurum'da korkutan deprem! (3 Temmuz 2025)

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde saat 01.23’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Erzurum'un diğer ilçelerinden de hissedildi
Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana geldiği noktanın yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.
DÜN DE SALLANMIŞTI
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde dün saat 16:58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2025-07-03
Saat:01:23:55 TSİ
Enlem:39.76361 N
Boylam:41.89417 E
Derinlik:6.89 km
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