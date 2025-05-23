Erzurum'da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erzurum'da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü , 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ AĞIR YARALI"

NTV yayınına bağlanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Ankara'dan gelen işçiler tankın üzerinde kaynak yaparken bir patlama meydana geliyor. İşçilerden birisi hemen olay anında vefat ediyor. Diğer işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış durumda" dedi.

Son Haberler
Murat Ongun'u çileden çıkaran olay! Sosyal medyadan isyan etti
Murat Ongun'u çileden çıkaran olay! Sosyal medyadan isyan etti
Dehşet anları kamerada: Yolda yatan köpeği göz göre ezdi
Dehşet anları kamerada: Yolda yatan köpeği göz göre ezdi
DEM Parti ile MHP arasında kritik görüşme! Tarih verildi
DEM Parti ile MHP arasında kritik görüşme! Tarih verildi
Banka çalışanı, nişanlısıyla birlikte milyonluk vurguna kalkıştı: İfadesi yok artık dedirtti
Banka çalışanı, nişanlısıyla birlikte milyonluk vurguna kalkıştı: İfadesi yok artık dedirtti
ABD’de konut piyasasında sürpriz artış!
ABD’de konut piyasasında sürpriz artış!