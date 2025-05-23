Erzurum'da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü , 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ AĞIR YARALI"

NTV yayınına bağlanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Ankara'dan gelen işçiler tankın üzerinde kaynak yaparken bir patlama meydana geliyor. İşçilerden birisi hemen olay anında vefat ediyor. Diğer işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış durumda" dedi.