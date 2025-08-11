Erzurum'da korkutan yangın!

Kaynak: İHA
Erzurum'da korkutan yangın!

Erzurum'un İspir ilçesi Karakale Mahallesinde bitki örtüsü yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Karakale Mahallesi yakınlarındaki arazide çıkan bitki örtüsü yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana dağıldı. Erzurum Büyükşehir itfaiye ekipleri, jandarma ve yakın köylerden gelen vatandaşların çabası ile yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşların yoğun müdahalesi ile bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken yangında mal ve can kaybı olmaması sevindirdi. Yangına müdahale etmek için yol şartlarının yeterli olmaması tepki topladı.

Öte yandan, İspir Belediyesi tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan yolun bugüne kadar 1.5 kilometrelik bölümünün yapıldığı 3.5 kilometrelik yolun ise halen bitmediği bildirildi.

aw515392-02.jpg

aw515392-01.jpg

aw515392-03.jpg

aw515392-04.jpg

aw515392-05.jpg

Son Haberler
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
CHP’li isimden gündemi sarsacak saldırı açıklaması
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!
Konuşanlar’ın Yıldızı Hasan Can Kaya Bodrum’da yeni sevgilisiyle yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Exxen’ine veda etmişti
Konuşanlar’ın Yıldızı yeni sevgilisiyle yakalandı!
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti
Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti