Erzurum'da maç sonu gerginlik: Hakemler polis korumasında sahayı terk etti

Taraftarların hakem kararlarına yoğun tepkisi sonrası güvenlik güçleri önlem alırken, teknik direktörler Hakan Kutlu ve Osman Zeki Korkmaz olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ERZURUM'DA HAKEM KARARLARINA BÜYÜK TEPKİ

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. İstanbulspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın son anları ve bitiş düdüğü sonrası Erzurumspor taraftarları hakem yönetimini şiddetle protesto etti. Artan tepkiler üzerine hakem triosu, uzun süre saha ortasında polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Güvenlik önlemlerinin ardından hakemler, polis eskortu eşliğinde farklı bir güzergah üzerinden soyunma odasına ulaşabildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise iki takımın teknik direktörleri yaşanan olaylara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

HAKAN KUTLU: "İKİNCİ GOL NET OFSAYTTI, PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken, hakem kararlarına sert eleştiriler yöneltti. Kutlu, "Oyuncularım sahada yüreklerini ortaya koydular. İlk yarı istediğimiz gibi geçmese de ikinci yarıda müthiş bir mücadele sergilediler. Taraftarımızın desteği de inanılmazdı. Ancak maçta yaşanan bazı hakem kararlarına değinmek zorundayım. Yediğimiz ikinci gol bana göre yüzde yüz ofsayttı. VAR'ın devreye girmemesi kabul edilemez. 86. dakikada Mustafa Yumlu’ya yapılan çok net bir penaltı vardı, o pozisyonda da VAR'a çağrı yapılmadı. Rakip kalecinin sürekli zaman çalmasına rağmen ilk sarı kartın bizim oyuncumuza çıkması da ayrı bir adaletsizlikti. Adil bir yönetim bekliyoruz. Bu maç bize daha güçlü bir lobiyle hareket etmemiz gerektiğini gösterdi" şeklinde konuştu.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: "SAHADA VE TÜNELDE FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADIK"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maç içinde ve sonrasında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Korkmaz, "Erzurumspor’a İstanbul’da stadı ben verdim. Soyunma odasında oyuncularımız darp edildi. Hakem normalde bize 6 dakika uzatma verirken bu maçta 12 dakika verdi. Maçta biz daha iyi oynayan taraftık ama duran toplarda rakibe çok fırsat verdik. Sahada ve tünelde fiziksel saldırıya uğradık, bu büyük bir camiaya yakışmadı. Erzurumspor kulübesi maç boyunca hakemle bizden daha fazla muhatap oldu. Tribünden bana küfür edildi ve olaylar buradan başladı. Biz İstanbul'da onlara her türlü kolaylığı sağladık ama bir teşekkür bile edilmedi. Ligin en çok rakip ceza sahasına giren takımıyız ama en az penaltı alan biziz. Konuşulacak çok şey var" ifadelerini kullandı.