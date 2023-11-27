Erzurum’da okullar 1 gün tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kar yağışının yarın da devam etmesi beklendiği için, eğitime ara verilmesinin öğrencilerin güvenliğini ve okulların ulaşımının sağlanmasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.