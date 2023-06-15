Erzurum'da ölü bulunan kişinin eşi ve arkadaşı tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kahramanlar Mahallesi'nde, 10 Haziran'da keserle öldürülmüş şekilde bulunan Abdullah Avcı cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi P.A. ile arkadaşı F.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

F.Ö'nün ifadesinde, Avcı ile aralarında tartışma çıktığını, P.A. ile keserle Avcı'yı öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.