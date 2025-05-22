Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum’da bir minibüs sürücü ile otomobil sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Erzurum'un Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göle istikametine giden Ferdi Tarhan yönetimindeki 75 AAH 910 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Ö. yönetimindeki 25 LU 349 plakalı ticari minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ferdi Tarhan hayatını kaybederken, Sima Nebati Alagöz ağır, minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir hafif yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz'ü araç içerisinden çıkardılar. Yaralılar tedavi edilmek üzere Göle ve Şenkaya ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

Yolda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Erzurum’da ölümcül çarpışma! Otomobil demir yığınına döndü

Son Haberler
Vali Erol barınakları denetledi: Ordu’da sokak hayvanları için yeni dönem başladı!
Ordu’da sokak hayvanları için yeni dönem!
Galatasaray savunmasının temel direği gidiyor: Anlaşma tamam
Galatasaray savunmasının temel direği gidiyor: Anlaşma tamam
Zelenskiy'den ‘esir takası’ açıklaması
Zelenskiy'den ‘esir takası’ açıklaması
Türkiye’nin dev firması tarih oluyor! Kimse bunu beklemiyordu
Türkiye’nin dev firması tarih oluyor! Kimse bunu beklemiyordu
ABD’de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü
ABD’de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü