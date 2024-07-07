Erzurum'da otomobil 5 metreden düştü. 3 ölü 4 yaralı

Kaynak: DHA
Erzurum'da otomobil 5 metreden düştü. 3 ölü 4 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, 5 metre yükseklikten çakılan otomobildeki 7 kişiden 3'ü öldü, 4'ü yaralandı.

Horasan ilçe girişinde meydana gelen olayda, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar’ın kullandığı 16 KIK 88 plakalı otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metre yükseklikten çakıldı. Çevredeki vatandaşlar yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, 112’yi aradı.

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Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) hayatını kaybetti. Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) yaralandı. Yaralılar, Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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