Erzurum’da özel halk otobüsüne çarpan sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Erzurum’da özel halk otobüsüne çarpan sürücü yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 25 ADT 755 plakalı otomobil, Abdurrahman Gazi Mahallesi Sakıp Efendi Caddesi 3. Çimen Sokak'ta N.B'nin kullandığı 25 H 0028 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü İ.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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