Erzurum'da PKK'nın 31 yıl önce şehit ettiği 33 vatandaş için tören düzenlendi

Orhan Bozkurt'un haberine göre,

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesinde 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen beşi çocuk 33 sivil vatandaş, mezarları başında anıldı.

Terör örgütü PKK’nın 1993 yılında Erzurum'un Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Yavi beldesinde kahvehaneyi taraması sonucu şehit olan beşi çocuk 33 kişi, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.

Şehitler için düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve dua edildi.

TUSAŞ SALDIRISINI HATIRLATTI

Erzurum Valisi Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bundan tam 31 yıl önce 25 Ekim 1993 tarihinde beş tanesi günahsız çocuklarımız olmak üzere toplam otuz üç vatandaşımız, terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla taranmak suretiyle şehit edilmiştir. İki gün önce de malumlarınız Ankara Kahramankazan'da, millet olarak büyük bir acı yaşadık. Orada da beş vatandaşımız şehit oldu, on dört vatandaşımız yaralandı. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelere baş sağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin; devletimize, milletimize, ülkemize, insanımıza böyle acılar yaşatmasın. Hem Yavi katliamı hem de TUSAŞ'ta yapılan saldırı bize şunu gösteriyor ki biz bu topraklarda yaşamak için güçlü devlet olmak zorundayız."

Çiftçi, konuşmasında zayıf devletlerin, güçsüz milletlerin bu topraklarda yaşama şansı ve imkanı olmadığını Anadolu coğrafyasında nice devletler kurulduğunu, nice medeniyetler de tarihe karışıp gittiğini söyleyerek bu topraklarda her daim birlik içinde ve güçlü olmalıyız şeklinde konuştu.