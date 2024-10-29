Erzurum’da polisi hareketlendiren anlar

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti.

Otobüs durağındaki şüpheli paketi uzaktan kontrol eden polis, durumu değerlendirerek kontrollü patlatma kararı aldı. Öncelikle çevre güvenliği sağlandı ve yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Uzman ekipler, özel giysilerini giyerek şüpheli paketin imhası için hazırlık yaptı.

İmha işlemi, gürültülü bir patlama ile tamamlandı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde, şüpheli paketin içinden dört adet perde ve iki adet bilgisayar çantası çıktı. Patlamanın etkisiyle otobüs durağının camları parçalandı, ancak olayda yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Şüpheli paketin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor. Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda dikkatli olmaları ve şüpheli paketleri derhal bildirmeleri konusunda uyardı.