Erzurum'da sabit öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Dalgıç ekiplerinin gerçekleştirdiği zorlu arama sonucu bulunan Bülbül, bugün Narmanlı Cami'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yakutiye ilçesinin Altunbulak Mahallesi'nde görev yapan ve Erzurum'un sevilen öğretmenlerinden biri olan Sabit Bülbül, 2 çocuk babasıydı. 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Bülbül'ün aracı, Aşkale ilçesinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Olayın ardından, Erzurum Jandarma ve AFAD ekipleri, dondurucu soğuk ve zorlu şartlara rağmen Karasu Nehri'nde arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1,5 kilometre mesafede, sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan Bülbül, Aşkale ilçesinin uzak köylerinden birinde son bulan trajik bir hikayeye dönüştü.

Bugün, Sabit Bülbül için Erzurum'un Narmanlı Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Sabit Bülbül’ün oğlu Mustafa Kayra, cenaze törenine katılarak babasına veda etti. Ayrıca, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven de cenaze namazına katılarak Bülbül ailesine başsağlığı dilediler.

Cenaze namazı öncesinde konuşan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokul Müdürü Eyüp Kılıç, Bülbül'ün çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir öğretmen olduğunu belirtti.

Kılıç, "Sabit hocamız, 20 gün sonra umre ziyaretinde bulunmayı planlıyordu. Ancak talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Onu çok özleyeceğiz. Bazı söylentilerin aksine hocamız, abdest almak için geldiği su kenarında düşerek yaşamını yitirdi. Hepimiz onu seviyor ve sayıyorduk" dedi.

Sabit Bülbül'ün kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri, dalgıçlar ve gönüllü arama ekipleri katıldı. Dalgıçlar ve arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen Karasu Nehri'nde 3 gün süren bir arama yaptı. Olay yerindeki yoğun çalışmalar sonucunda, öğretmenin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Bülbül’ün ölümüne dair bazı iddialar olsa da, resmi açıklamalara göre Sabit Bülbül'ün abdest almak için su kenarına gittiği ve düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cenaze namazının ardından, Sabit Bülbül’ün cenazesi, taziye ve helallik sonrası memleketi Konya'ya gönderildi. Burada toprağa verilmek üzere defnedildi. Erzurum’da, öğretmeninin kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşayan öğrencileri ve meslektaşları, Sabit Bülbül’ün eğitimci kimliğiyle gönüllerde taht kurmuş bir öğretmen olduğunu vurguladı.