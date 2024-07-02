Erzurum’da sağanak sele neden oldu alt geçitler suyla doldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Erzurum’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli dolu yağışından sonra sağanak hızını artırarak devam etti.

Şehir merkezinde yağmur suları ile dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde araçlar ilerleyemedi. Yakutiye ilçesindeki Aziziye altgeçidinde mahsur kalan otomobiller için ekipler seferber oldu. Yağış nedeniyle trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

Şehir merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarına başladı.