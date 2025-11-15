Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, yağmurlu havaya rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 105. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Aile hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan, grup adına yaptığı açıklamada, Sudan'dan gelen son görüntülerden anladıkları üzere, zulüm gören ülkelerin kaderleri ve bayraklarının hep benzer olacağını ve hep kanla boyanacağını söyledi.

Her gün yeni bir vahşet haberiyle güne uyandıklarını ifade eden Doğan, "Şehir ismi bir gün Hama, Bosna, Gazze, Al-Faşir olacak. Mekan ismi bir gün Ebu Gureyb, Sde Teiman, Sednaya olacak. Ama yaşananlar hep aynı kalacak. Bu kadar zulüm bir insanın insan kalabilmesi için çok fazla, ama Osmanlı'dan sonra yetim kalmış Müslümanlar için maalesef artık 'normalleşmiş' durumda. Tüm kollarıyla dünyaya sarılmış, dünyanın kanını emen, her bulduğunun boynuna dolanmış İsrail’in maddi, manevi, ekonomik ve sosyal olarak bize saldıran kollarını tek tek kesmedikçe de böyle devam edecek." dedi.

Boykotun önemine de değinen Doğan, "11 Kasım'da Azerbaycan görevinden dönerken uçak kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize metanet diliyoruz. Allah şühedamızı Peygamberimizin sancağı altında buluştursun. Onların yolunu yolumuz eylesin. Onlara nasip olan bize de nasip olsun." ifadelerini kullandı.