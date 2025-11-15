Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Beyaza bürünen Palandöken'e gelenler kar topu oynayıp fotoğraf çekti.

Meteoroloji 12'nci bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Palandöken gibi yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 409 rakımlı Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Geçidi’nde görüş mesafesi düştü. Kış lastiği takmayan sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı. Aşkale 212. Karayolları Şube Şefliği ekipleri hem gece boyunca hem de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü. Kar yağışının son olarak 13 Ekim'de yaşandığı Palandöken'de dün gece etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Palandöken’e gelenler kar topu oynayıp fotoğraf çekti.

‘KARI ÇOK ÖZLEDİM, ÇOK MUTLUYUM’

Eşiyle İzmir'den geldiklerini söyleyen Rukiye Canlı Polat, "Aslında eşim Erzurumlu, onun vesilesiyle buraya gelmiş olduk ben de Ankaralıyım. Karı da özledik ikimiz de böyle bir sevinç yaşıyoruz. Az da yağmış olsa çok mutlu etti bu görüntü bizi. Tabi aşağıda yağmur vardı. Biz yanlışlıkla piste gitmişiz. Orada aşırı bir rüzgar var ufak ufak yağmaya başladı. Bu tarafa dönünce çocuğun içinde bir sevin oluşur ya o şeyle geldik bu tarafa doğru. Çok güzel. Karı çok özledim o yüzden bugün çok mutluyum. İki gündür dua ediyorum inşallah Erzurum'da kar görmeden gitmeyiz diye" dedi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Erzurum genelinde yağışlı havanın etkili olacağını, sel, su baskını, buzlanma, don ve trafikte yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.