Erzurum’da şehit Tokyürek’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

Şehidin naaşı, dün gece hava yoluyla Erzurum'a getirildikten sonra Erzurum Askeri Havaalanı’nda bir askeri tören düzenlendi.

Bugün ise Narmanlı Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, binlerce kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konulurken, cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi , AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz , 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu , AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu , ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Cenaze namazı sonrası, şehidin tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına kondu ve cenaze aracına alınıp defnedilmek üzere Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'ne doğru yola çıkarıldı.

Nurettin Tokyürek’in, kardeşiyle yaptığı yazışmalarda “Şehit olursam bizim köye güzel yere defnedin” vasiyeti bulunuyordu.

Ailesi bu vasiyete uygun olarak, şehidin baba ocağı Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnini sağladı.

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