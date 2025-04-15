Erzurum’da şehit Tokyürek’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Nurettin Tokyürek , memleketi Erzurum’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası baba ocağına defnedildi . Vasiyeti yerine getirilerek köy mezarlığına uğurlandı.

Şehidin naaşı, dün gece hava yoluyla Erzurum'a getirildikten sonra Erzurum Askeri Havaalanı’nda bir askeri tören düzenlendi.

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Bugün ise Narmanlı Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, binlerce kişi katıldı.

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Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konulurken, cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi , AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz , 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu , AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu , ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Cenaze namazı sonrası, şehidin tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına kondu ve cenaze aracına alınıp defnedilmek üzere Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'ne doğru yola çıkarıldı.

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Nurettin Tokyürek’in, kardeşiyle yaptığı yazışmalarda “Şehit olursam bizim köye güzel yere defnedin” vasiyeti bulunuyordu.

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Ailesi bu vasiyete uygun olarak, şehidin baba ocağı Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnini sağladı.

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