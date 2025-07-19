Erzurum’da sel yolu kapattı

Kaynak: İHA

Erzurum-Narman yolu etkili ola yağış sonrası oluşan sel nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Erzurum-Narman yolu etkili ola yağış sonrası oluşan sel nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Erzurum'un Narman ilçesi yolunda etkili olan sağanak yağış, küçük çaplı sele yol açtı. Sel suları, çevredeki gevşek toprak ve taşları yola sürükleyerek yolun bir kısmının kapanmasına neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi ve yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı olayla ilgili yetkililer, yağışlı havalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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