6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Servis aracının altına devrilen motor sürücüsü hayatını kaybetti

Servis aracının altına devrilen motor sürücüsü hayatını kaybetti

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda dengesini kaybeden motorun sürücüsü servis aracının altına devrildi. Motor sürücüsü, kaza sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:40
Takip Et

Erzurum'da servis aracının altına devrilen motor sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Servis aracının altına devrilen motor sürücüsü hayatını kaybetti
+
Aa
-

Bu sabah saatlerinde üniversite kavşağında gerçekleşen olayda, Mustafa Yasin Kurtuluş (27) kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motor, 25 S 0170 plakalı servis aracının altına devrildi. 

Motorla beraber servis aracının altında kalan Kurtuluş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yol ortasında gerçekleşen kaza sonucu trafik kapandı. Daha sonra kaza yerine gelen polis ekipleri ve sağlık birimleri incelemeler yaptı. 

Cenaze, olay yeri incelemesi sonrasında sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
1
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
2
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
3
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
5
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
6
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
7
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.