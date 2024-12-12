Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum'da 3 gündür sis etkili olduğu bildirildi. Kentin sisli havada dronla görüntülenmesi dikkat çekti.

Erzurum, son üç gündür etkili olan sis nedeniyle zorlu bir hava koşuluyla karşı karşıya kaldı.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, 1900 rakımlı Erzurum'da kent merkezi ve Palandöken Dağı'nın 2400 metreye kadar olan bölümü yoğun sis altında kaldı.

Sis nedeniyle, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi yapılar görünmez hale geldi.

Erzurum’un sisli manzarası, dron kameralarıyla havadan görüntülenerek, bu doğa olayının oluşturduğu etkiler gözler önüne serildi. Bu sisli hava, kentteki günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Son Haberler
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
13 yaşındaki karateci 4 yılda 20 madalya kazandı
13 yaşındaki karateci 4 yılda 20 madalya kazandı
Kenan Yıldız Juventus’ta tarihe geçti
Kenan Yıldız Juventus’ta tarihe geçti
Asırlık tulumba vatandaşa ücretsiz sıcak su
Asırlık tulumba vatandaşa ücretsiz sıcak su
Galatasaray, Roma’nın kaptanının peşinde
Galatasaray, Roma’nın kaptanının peşinde