Erzurum’da sis! Kent havadan dronla görüntülendi

Erzurum, son üç gündür etkili olan sis nedeniyle zorlu bir hava koşuluyla karşı karşıya kaldı.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, 1900 rakımlı Erzurum'da kent merkezi ve Palandöken Dağı'nın 2400 metreye kadar olan bölümü yoğun sis altında kaldı.

Sis nedeniyle, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi yapılar görünmez hale geldi.

Erzurum’un sisli manzarası, dron kameralarıyla havadan görüntülenerek, bu doğa olayının oluşturduğu etkiler gözler önüne serildi. Bu sisli hava, kentteki günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor.