Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum'da etkili olmaya devam eden soğuk, sisli ve yağışlı hava; belgesel tadında görüntüler çıkardı.

Erzurum'da etkili olmaya devam eden soğuk, sisli ve yağışlı hava; belgesel tadında görüntüler çıkardı.

Erzurum Valiliği tarafından paylaşılan ve kent merkezindeki sisli havanın dron görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Erzurum'un tarihi mekanlarının da sisler içinde halini de içeren video, Palandöken Kayak Merkezi'nden başlıyor ve izleyenleri adeta bir masal dünyasında gezdiriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre; Erzurum ve bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

Erzurum’da sisler içinde masalsı yolculuk

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