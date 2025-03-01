Erzurum'da snowboard! 19 ülkeden 175 sporcu yarışacak

Kaynak: İHA
Erzurum'da snowboard! 19 ülkeden 175 sporcu yarışacak

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti Organizasyonları kapsamında, Erzurum FIS Dünya Snowboard Kupası’na ev sahipliği yapıyor.

Bugün başlayan ve iki gün devam edecek olan yarışmaya 19 ülkeden 175 sporcu katılıyor. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri’nde gerçekleşecek olan yarışlar, hem sporcular hem de kış turizmi tutkunları için büyük bir heyecan yaşatıyor.

19 ÜLKE YER ALDI

Avustralya, Avusturya, Japonya, İsviçre, Letonya, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Kanada, Ukrayna, İtalya, Çin, Hollanda, İspanya, Fransa, Çekya, Estonya ve Romanya’dan sporcuların katıldığı ilk gün yarışlarında sporcuların performansı beğeni topladı.

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki yarışları izleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, FIS Dünya Snowboard Kupası heyecanına Erzurum’da ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, 2025 Erzurum Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti Organizasyonları kapsamında bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

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