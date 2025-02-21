Erzurum’da sokak satıcılarına operasyon! 7 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da sokak satıcılarına operasyon! 7 gözaltı

Erzurum’da sokak satıcılarına operasyon! 7 gözaltı

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda; 36,35 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.G. (32) serbest bırakılırken, A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

aw397223-01.jpg

aw397223-02.jpg

aw397223-03.jpg

Son Haberler
New York borsası karışık seyirle açıldı (21 Şubat 2025)
New York borsası karışık seyirle açıldı (21 Şubat 2025)
Basın İlan Kurumu’nda yeni yönetim belirlendi. Hedef; basında kalite ve nitelikli yayıncılık
Basın İlan Kurumu’nda yeni yönetim belirlendi. Hedef; basında kalite ve nitelikli yayıncılık
Yeniden Refah'tan Erdoğan'ın kongre davetine şok cevap!
Yeniden Refah'tan Erdoğan'ın kongre davetine şok cevap!
Beşiktaş - Kayserispor bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş - Kayserispor bilet fiyatları belli oldu
34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları belli oldu
Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları belli oldu