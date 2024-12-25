Erzurum'da tarihi taş ambarlarda yangın çıktı

Erzurum'da tarihi taş ambarlarda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binadan çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan tarihi binadan çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Çatının da alevlere teslim olduğu yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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Trafik ekipleri bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı.