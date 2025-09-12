Erzurum’da tefeci çetesine operasyon! Gözaltına alınanlar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum’da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Ev ve araçlarda kuru sıkı tabanca, senet, çek ve tapu bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "tefecilik" suçunun önlenmesine yönelik kent merkezinde ikamet eden 5 şüpheli şahsı takibe aldı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda özel harekat timlerinin de desteği ile yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile diğer savcılıktan serbest bırakıldı.

aw536756-01.jpg

aw536756-02.jpg

aw536756-04.jpg

aw536756-03-001.jpg

aw536756-05-001.jpg

aw536756-06.jpg

aw536756-07.jpg

