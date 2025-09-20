Erzurum'da temizlik seferberliği!

Oltu Belediyesi tarafından, her yıl Eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte belediye personeli, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler bir araya gelerek sokakları temizledi, çevre bilinci oluşturdu. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri katıldı. Katılımcılar, Oltu Adliyesi önünden başlayarak Ziyabey Caddesi, Osman Ayyıldız Caddesi, Yürüyüş Yolu, Efkan Ala Kültür Merkezi ve Belediye Sosyal Tesisleri güzergâhında sokaklardaki çöpleri ve sigara izmaritlerini topladı. Etkinlik sırasında öğrenciler, çevreyi kirleten vatandaşlara da uyarılarda bulunarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Temizlik faaliyetinin ardından öğrencilere, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi tarafından meyve suyu, kek ve kalem ikram edildi. AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz ise çocuklara dondurma dağıttı.

ÇELEBİ; "TEMİZ BİR OLTU İSTİYORUZ"

Belediye Başkanı Adem Çelebi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Temizlik Günü vesileyle sadece temizlik yapmakla kalmadık, aynı zamanda "en güzel temizlik kirletmemektir" anlayışıyla çocuklarımızla birlikte bir temizlik hareketi başlattık. Maksadımız, toplumda çevre bilinci oluşturmak. İnşallah herkes bu konuda üzerine düşeni yapar ve temiz bir çevre, temiz bir ilçe ve çocuklarımız için temiz bir gelecek inşa ederiz."

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinlik, çevre bilinci oluşturma adına örnek bir adım olarak takdir topladı.