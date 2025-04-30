Erzurum'da "Ters Lale" buluşması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da "Ters Lale" buluşması

Erzurum'un Karayazı ilçesinde "Ters Lale Festivali" için hazırlıklar devam ediyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yetişen ters lale ve yöresel etkinliklerin ortak bir noktada buluşması, bu buluşmanın en iyi şekilde tanıtılması ve kültürün her sene boyunca etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bu amaçla; Karayazı Kaymakamlığı ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafında yürütülen "Ters Lale Festivali" önemli bir yer tutuyor. Karayazı ilçesi kırsalında yetişen bölgeye özgü ters laleler, halk arasında "Ağlayan Gelin", "Kral Tacı", "Yayla Çanı" ve "Yere Bakan Lale" olarak da adlandırılıyor. Bu arada 2 bin 352 rakımda baharda açan ve 3 haftalık ömrü olan ters lalelerde gün yüzüne çıktı.

Erzurum'da "Ters Lale" buluşması

Erzurum'da "Ters Lale" buluşması

Erzurum'da "Ters Lale" buluşması

Erzurum'da "Ters Lale" buluşması

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