Erzurum'da tır askeri araca çarptı

Erzurum’un Horasan ilçesinde tırın askeri araca arkadan çarpması sonucu 4'ü güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Erzurum'da tır askeri araca çarptı

Eleşkirt-Horasan kara yolu üzerinde seyir halindeki askeri araca, aynı yönde seyreden M.B.S'nin kullandığı 33 APV 19 plakalı tır çarptı.

Kazada tır sürücüsü M.B.S. ile askeri araçta bulunan 1 güvenlik korucusu ve 3 askeri personel hafif yaralandı.

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İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 3 askeri personel ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne, güvenlik korucusu ile hafif yaralı tır sürücüsü M.B.S. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hafif yaralı tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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