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Erzurum'da tır dorsesinde 133 göçmen yakalandı

Erzurum'da tır dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 56'sı çocuk 133 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:14
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Erzurum'da tır dorsesinde 133 göçmen yakalandı

Erzurum'da tır dorsesinde 133 göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin batı illerine gönderildiklerine dair bilgi alan ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Serdar S. idaresindeki tırı ve bu araca yardımcı olduğu değerlendirilen Cumhur E. ve Oğuzhan B'nin içerisinde bulunduğu öncü aracı takibe aldı.

Yakutiye ilçesi Nenehatun rampaları mevkisinde durdurulan ve kontrolleri yapılan tır dorsesi içerisinde, üzerlerinde kimlik bulunmayan 56'sı 18 yaş altı çocuk ve 77'si yetişkin olmak üzere toplam 133 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemlerinin ardından insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serdar S, Cumhur E. ve Oğuzhan B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.(AA)

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