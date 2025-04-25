Erzurum’da TIR önüne kattığı otomobili metrelerce götürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir TIR sürücüsü yeşil ışıkla birlikte hareket edince bir otomobili önüne alarak sürükledi. Metrelerce sürüklenen otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Aşkale Karayolları mevkiinde meydana geldi. Işıklarda yeşil ışıkla birlikte hareket eden 32 KE 263 plakalı tır, o esnada sağ taraftan yine aynı yönde giden 24 ABN 301 plakalı otomobili önüne katarak yaklaşık 50 metre sürükledi.

Meydana kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi önündeki yaralılara o esnada yol çalışması yapan karayolları ekipleri ve ilçe Devlet Hastanesi ekipleri müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum’da TIR önüne kattığı otomobili metrelerce götürdü

Erzurum’da TIR önüne kattığı otomobili metrelerce götürdü

Erzurum’da TIR önüne kattığı otomobili metrelerce götürdü

Erzurum’da TIR önüne kattığı otomobili metrelerce götürdü

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