Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen "Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü", kamu kurumları, STK’lar ve 400’e yakın vatandaş katıldı.

Etkinliğin amacı, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek oldu.

Yürüyüşe; Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, AFAD, spor kulüpleri ve gönüllüler destek verdi.



KADIN PERSONELLERDEN GÜÇLÜ MESAJ

Etkinlikte jandarma ve emniyet araçlarını kadın personellerin kullanması dikkat çekti. Kadın sürücülerin korteje öncülük etmesi, "kadının güvenlik alanındaki aktif rolü" vurgusunu öne çıkardı.

Ayrıca Nene Hatun’u temsilen bir kadının kortejde yer alması, Erzurum’un milli mücadele ruhuna güçlü bir gönderme yaptı.

Yürüyüş boyunca kadınlar, "Şiddete Karşı Ses Ol", "Kadına El Kalkamaz", "Şiddete Sıfır Tolerans" gibi mesajların yer aldığı pankartlar taşıyarak toplumsal farkındalığa destek verdi.



"KADINLARIN YANINDAYIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 25 Kasım’ın önemine değinerek şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet toplumun vicdanını yaralayan en ağır ihlallerden biridir. Bu önemli günde tüm kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erzurum’da güçlü bir koordinasyon yapısıyla hem şiddetin önlenmesi hem de mağdurların korunması için 7/24 esasına dayalı hizmet veriyoruz. Bu yürüyüş, devletimizin şiddete karşı kararlı duruşunun ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede omuz omuza olduğunun somut göstergesidir."





"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kadına yönelik şiddet bireysel bir acı değil, toplumsal bir yaradır. Şiddet mağduru tüm kadınlara sesleniyoruz: Yalnız değilsiniz. Gizlilik esaslı, ücretsiz ve erişilebilir hizmetlerimizle 7/24 yanınızdayız. Bugün Palandöken’den yükselen bu güçlü ses, şiddetin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

Etkinlik, Palandöken eteklerinde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.