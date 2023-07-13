Erzurum’da Trafik kazası : 1 ölü, 7 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Erzurum’da Trafik kazası : 1 ölü, 7 yaralı


İHA'nın haberine göre; Erzurum-Erzincan Karayolu Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında aynı yönde seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki otomobile, ardından duvara çarptıktan sonra takla atarak refüjde ters dönüp durabildi.
Kazada otomobillerde bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza yerinde güvenlik tedbiri alırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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