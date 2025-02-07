Erzurum’da trafik kazası! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da trafik kazası! Yaralılar var

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi Kars Kapı Caddesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Ö. tarafından kullanılan 25 M 0079 plakalı yolcu minibüsüne, Rahmi S. yönetimindeki 25 H 0009 plakalı özel halk otobüsü yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün camları parçalandı ve yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık personeli tarafından yapılan değerlendirmeye göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenini belirlemek amacıyla detaylı incelemeler yapılacak.

Erzurum’da trafik kazası! Yaralılar var

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