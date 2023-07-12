Erzurum'da trenin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'da, Kars-Ankara seferini yapan yolcu treninin çarptığı 3 yaşındaki Ayaz Efe Karasu yaşamını yitirdi.

Erzurum'da trenin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre; Erzurum'un Köprüköy ilçesinde trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

İlçe girişinde rayların etrafındaki duvarı aşarak demir yoluna giren 3 yaşındaki Ayaz Efe Karasu'ya Kars-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karasu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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