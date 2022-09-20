Üniversite alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.

Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.