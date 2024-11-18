Erzurum’da yarım saat gecikti diye dükkanını bastı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da yarım saat gecikti diye dükkanını bastı

Erzurum'da dün akşam saatlerinde yaşanan olay, ilk başta farklı bir mesele sanılsa da gerçekler sonradan ortaya çıktı.

Erzurum'da dün akşam saat 20.00'de kombi tamiri için randevu alan bazı kişiler, tamircinin gecikmesi üzerine olay çıkarttı. Yoğun kar yağışı nedeniyle tamircinin yarım saatlik gecikmesi üzerine dükkana gelerek dükkân sahibine saldırdı.

Saldırganların alkollü olduğu belirtilirken, dükkân sahibi ve yakınlarının müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırganların alkollü olduğunu teyit etti ve araçlarına el koydu. Yaşananlar üzerine güvenlik güçleri tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Olayda bir kişinin yaralandığı ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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