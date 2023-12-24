Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu

Kaynak: DHA
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu
Erzurum'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle binaların çatıları uçtu, bazı araçların üzerine düşen çatı parçaları araçlara hasar verdi. dışarı çıkan vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.

Erzurum'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, öğle saatlerinde kuvvetini daha da artırarak bazı binaların çatılarını uçurdu araçların üzerine düşen çatı parçaları araçlara hasar verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇATILARA ÖNLEM ALDI

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek tehlikeli olan çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola savruldu.

ERZURUM'DA DIŞARIDA YÜRÜMEK BİLE ZOR

Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği şehirde, Erzurum-Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapandı. Öte yandan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamadığı bildirildi.

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