Erzurum'da yaşlı adamın esrarengiz ölümü

Yaşlı adamın esrarengiz ölümü

Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Demir için endişelenen komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Demir'i banyoda hareketsiz yatarken buldu.

İtfaiye tarafından açılan daire kapısından içeri giren ekipler, sağlık kontrolünde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayrıca, apartmanda hissedilen gaz kokusu nedeniyle teknik ekipler doğal gazı kesti.

Demir'in bedeni, inceleme sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.