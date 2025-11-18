Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen trafik kuralları durdurulamıyor. Kazanın adresi bu kez Erzurum oldu. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsü ile yabancı TIR, kaygan yol sebebiyle Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde birbirine girdi.

11 YARALI VAR

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçlarda hasar oluştu. Öte yandan yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.