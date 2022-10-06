﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı

İHA'nın haberine göre, Oltu Dümbüllü deresine giden yoldü yürüyenler, bir insan iskeleti gördü.

Balçık içinde olan insan iskeletinin çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor. İskeletin incelenip, hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor.

Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceğini belirtiliyor.