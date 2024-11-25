Erzurum'da yollar ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Erzurum'da yollar ulaşıma kapandı

Dün gece yarısından itibaren Erzurum il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Dün gece yarısından itibaren Erzurum il genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkili olan yağışlar, araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Kent genelinde bin mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.

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Aşkale ilçesinde Kop ve Tepebaşı geçitlerinde yolu ulaşıma açık tutmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar sürprizi ile uyanan Erzurumlular, "Memleketin her şeyi yalan kışı gerçek. Artık mayıs, haziran ayına kadar kar eksik olmaz. Kar bizi, biz karı seviyoruz" diye konuştular.

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