Erzurum’daki çığ faciasında yaşamını yitiren milli judocu Emre Yazgan’a son veda: İkizi tabutun başından ayrılmadı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

16 yaşındaki Emre Yazgan'ın cenazesi, Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınarak Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Türkiye Judo Federasyonundan Emre Yazgan için taziye mesajı

Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Genç judocunun cenazesi, memleketi Trabzon’a defnedilmek üzere uçakla gönderilecek.

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Cenaze törenine, Emre Yazgan’ın baba Fatih Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kocaeli TOHM Merkezi sporcuları katıldı.

EMRE YAZGAN KİMDİR?

Emre Yazgan, 2017’de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, 2018’de Judo Küçükler Türkiye Birinciliği’nde birincilik kazandı. 2023’te Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda birinci olan Yazgan, 2024’te Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda aynı kiloda 3’üncülük elde etmişti. Ayrıca, bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası’nda da 73 kiloda birincilik kazandı.

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