Erzurum’daki maden ocağı göçüğüne soruşturma

Kaynak: Haber Merkezi
Erzurum’daki maden ocağı göçüğüne soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum’un Oltu ilçesindeki bir madende meydana gelen ve üç işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Erzurum’un Oltu ilçesindendeki bir taş ocağında göçük meydana geldi. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum’un Oltu ilçesindeki bir madende meydana gelen ve üç işçinin ölümüne neden olan göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifadeleri kullandı:

"Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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