Erzurum’dan gökyüzü seyri

Bilim tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Türkiye'nin Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenleniyor.

Şehir ışıklarından uzak, yüksek rakımlı ve doğayla iç içe bu özel mekânda gerçekleştirilecek etkinlik, gökyüzünün büyüleyici güzelliklerini bilimle buluşturmak için katılımcılara eşsiz bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gökyüzüne ilgi duyan meraklıları bir araya getirecek etkinlik, katılımcılarına hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Katılımcılar, etkinlik boyunca gündüz saatlerinde astronomi ve uzay bilimleri alanında uzman isimlerin eşliğinde düzenlenecek atölyelere, bilimsel sunumlara, deneylere ve söyleşilere katılma imkânı bulacak. Güneş gözlemlerinin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla zenginleştirilen gündüz programı, özellikle gençler ve çocuklar için bilimi eğlenceli hale getiren etkinliklerle dolu olacak. Gece saatlerinde ise katılımcılar, ışık kirliliğinden uzak bir ortamda kurulan teleskoplarla Ay, gezegenler, yıldızlar ve derin uzay cisimlerini gözlemleyebilecek. Etkinlik; sadece gözlemle sınırlı kalmayıp katılımcılara bilimsel düşünme, keşfetme ve öğrenme süreçlerini de deneyimleme imkânı da tanıyacak.

Başvuruların alınmasının ardından etkinliğe katılacak kişiler, başvuru değerlendirme süreci ve kura yöntemi ile belirlenecektir. 4 gün sürecek etkinlik ücretsiz olup 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bilimle, yıldızlarla ve keşif heyecanıyla dolu bu özel yolculukta yerinizi almak için geç kalmayın. Çadırınızı kapın, ekipmanlarınızı hazırlayın ve gökyüzüne bir adım daha yaklaşın. Bu sene Erzurum'da gerçekleştireceğimiz Gökyüzü Gözlem Etkinliğimizde, geceleri gökyüzünün büyüleyici dünyasında teleskoplarımız ile bir yolculuğa çıkacağız. Gündüzleri ise uzman astronomlarımız ile gök bilim alanında yeni bilgiler edindiğimiz atölyeler, bilimsel sunumlar, deneyler ve söyleşiler ile gökyüzünün gizemlerini keşfedeceğiz. Gökyüzüne dair bu keyifli ve öğretici deneyimleri birlikte yaşamak için başvurularınızı bekliyoruz" denildi.