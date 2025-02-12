Erzurumlu anneden İstanbul'daki kar tatiline tepki

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Okulların tatil edilmesi öğrenciler için sevindirici olurken sosyal medyada Erzurumlu bir annenin paylaşımı viral oldu.

Soğuk havada ve karda çocuğu ile dışarda video çeken anne İstanbul'daki kar tatiline gönderme yaptı. Video çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İstanbul'da okullar tatil. Valilik duyurdu

Erzurumlu anne, sosyal medyada paylaştığı videoda "Milletin çocuğu çocuk da, bizimkiler kutup ayısı mı?" ifadelerini kullandı.