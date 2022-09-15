﻿63 Doktordan çok ilginç bir kitap

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, yıllarca acil serviste edindiği deneyimleri, kitap haline getirdi.

Doç. Dr. Koçak, çeşitli kentlerde acil servisin yanı sıra nöroloji, göğüs cerrahisi, dahiliye, beyin cerrahı, göz, ortopedi ve kulak burun boğaz gibi uzman doktorlardan oluşan 63 sağlık personeli ile "Acil işlemler A'dan Z'ye Görüntüleme" isimli kitabı hazırladı.

Vakaların travmalar, boğulma, beyin hasarı ile vücudun çeşitli yerlerindeki kırıklar gibi patolojik görüntüleri karekod uygulamasıyla anlatılan kitabın, acil hekimlerinin yanı sıra öğretim üyeleri ile tıp fakültesi öğrencilerine acil serviste görülen vakalarda yol gösterici olması bekleniyor.

Koçak, söz konusu kitabın yıllarca emek verilmesiyle elde edilen deneyimlerden yola çıkılarak 6 ayda hazırlandığını söyledi. Kitapta 125 konunun ele alındığını anlatan Koçak, şunları söyledi:

"Kitap içeriğinde acile başvuran hastaların hastalıkları, bu hastalara neler yapılması gerektiği, vaka, ön tanı ve tedavi kısımları bulunuyor. Kitabın en önemli özeliği ise teknolojiyi kullanarak karekod uygulamasıyla kitaptaki konuların patolojik görüntüleri ayrıntılarıyla anlatılıyor."

AA