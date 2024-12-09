Erzurumlular yaban hayatı için yollara düştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğaseverler, yaban hayata destek için karlı arazide yürüdü. Grup, yanlarında taşıdıkları 10 balya otla 30 kilo buğdayı araziye bıraktı.

Oltu ilçesinde her hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan grup, dün yaban hayatına destek için dağları aştı. Oltu Yaban Hayatı Koruma Sahası Damlıca mevkisinde 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yapan grup, yanlarında getirdikleri 10 balya otla 30 kilo yemi araziye bıraktı. Yürüyüş grubundan Mustafa Yıldırım, bu hafta yem bulmakta zorlanan yaban hayata destek için yola çıktıklarını söyledi.

Oltu Milli Parklar Şubesi'nin desteğiyle bu haftaki yürüyüşlerinde araziye ot ve buğday bıraktıklarını ifade eden doğaseverlerden Kaan Yavuz, yaban hayatın yoğun olduğu noktaları yemlediklerini kaydetti.