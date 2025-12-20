TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, 17 Eylül Stadyumu'nda Erzurumspor'u konuk etti. İlk yarının son dakikasında Eren Tozlu konuk takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Bandırsapor beraberliği bulmak için baskısını arttırdı. 90+1'de Erzurumspor'dan Adem Eren Kabak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Doğu ekibi 90+4'te Brandon Baiye ile bulduğu golle skoru 2-0 yaptı ve maçı kazandı. Bu sonuçla Erzurumspor puanını 30 yaparken Bandırmaspor 26 puanda kaldı.